Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поддержал кампанию, которая предусматривает отказ от мяса в день Святого Воскресенья, передает Корреспондент со ссылкой на местную газету Corriere della Sera.

В видеоролике бывший представитель итальянской власти обнимает и кормит из бутылочки ягнят. Акция направлена на защиту животных.

«Встаньте на защиту жизни, сделайте выбор в пользу вегетарианской Пасхи», – главный лозунг кампании, которую поддержал бывший итальянский премьер.

Немногим ранее некоторые итальянские издания подтвердили информацию о том, что Берлускони действительно вегетарианец.