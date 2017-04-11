— С вечера племянник вместе с дядей распивали в бытовом вагончике частном подворье спиртные напитки, — рассказали в УВД Гродненского облисполкома. — Через пару часов возлияний оба уснули. Ночью более молодому родственнику захотелось справить нужду, и в темноте при выходе из вагончика он случайно наступил на дядю, который лежал на полу. Вернувшись, попытался его разбудить, но безуспешно.

Нетрезвому мужчине показалось, что родственнику плохо. В испуге он позвонил своей жене с извечным вопросом: «Что делать?» Женщина посоветовала сделать искусственное дыхание.

— На сегодняшний день установлено, что племянник, человек крупного телосложения, пытался откачать дядю настолько неправильно, что в процессе реанимации сломал ему грудину и ребра, а также причинил иные повреждения, — рассказал начальник отдел охраны правопорядка и профилактики Сморгонского РОВД Денис Рогач. — От тупой травмы грудной клетки и живота несчастный скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.147 УК Беларуси «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В областном УВД замечают: не исключено, что при выявлении дополнительных обстоятельств и доскональной проверке установленных фактов в будущем возможна квалификация деяний подозреваемого по иной статье Уголовного кодекса.