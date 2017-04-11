Согласно последнему ежегодному отчету международной правозащитной организации Amnesty International, в 2016 году число случаев смертной казни в мире сократилось на 37%.

По сведениям AI, в 2015 году были казнены 1634 человека, в 2016-м – 1032 человек в 23 странах. При этом за 87% всех смертных казней ответственны Иран, Ирак, Саудовская Аравия и Пакистан.

Впрочем, оценки правозащитников неточны, так как в них не учтены данные по Китаю, который проводит больше казней, чем любая другая страна в мире, но эта статистика считается в КНР государственной тайной.

Не учитываются и казни, осуществляемые, например, исламистами в Сирии, Ираке и Ливии, так как речь не идет о применении смертной казни государством.

В Израиле смертная казнь не применяется уже многие десятилетия, что регулярно подчеркивается в отчетах AI.

В том же документе отмечается, что в Палестине (в отчетах AI Палестина именуется государством) в 2016 году возобновились смертные казни. Несколько дней назад сообщалось о казни трех человек в Газе.