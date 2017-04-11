Американская газета New York Times получила Пулитцеровскую премию в номинации «международная журналистика» за серию статей о России.

Награду в 15 тысяч долларов получили сотрудники издания за материалы о «попытках Владимира Путина насадить влияние России за рубежом, разоблачающие методы, среди которых заказное убийство, нападки в интернете и сбор компромата на политических противников», говорится на сайте премии.

Среди отмеченных статей — тексты о кибератаках и предположительной попытке Кремля вмешаться в выборы в США, об интернет-троллях и преследовании противников российской власти в России и за рубежом.

Награду в номинации «Новостная фотография» получил фрилансер Дэниел Берехулак за фоторепортаж о борьбе с наркотиками в Филиппинах, который также вышел на страницах NYT.

В номинации «За службу обществу» награду получили New York Daily News и ProPublica за материалы о выселении малообеспеченных граждан из государственного жилья в Нью-Йорке

Пулитцеровскую премию также получил журналист Washington Post Дэвид Фарентхолд за расследование о благотворительной деятельности и бизнесмена Дональда Трампа, который в январе 2017 года стал президентом США.

В номинации «Объяснительная журналистика» победили материалы Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), McClatchy и The Miami Herald о панамских офшорах. В числе авторов статей об офшорах — российские журналисты Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский.

Пулитцеровская премия вручается с 1917 года за достижения в журналистике, литературе и музыке. В этом году премию вручали в 21 номинации. Было выдвинуто более трех тысяч произведений, в том числе почти 1,2 тысячи журналистских работ, более двух сотен музыкальных композиций и более 1,5 тысячи произведений литературы.