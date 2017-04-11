В камере предварительного содержания Лянкаранского отделения полиции совершен суицид.

Как сообщает Report, подозреваемый, задержанный по обвинению в нанесении ранений с летальным исходом владельцу квартиры, в которую он проник с целью ограбления, покончил собой в камере предварительного содержания лянкаранского отделения полиции.

По первичным данным, житель села Холмили Фаил Худаверди 1977 г.р. ранил надзирателя и застрелился из его табельного оружия.

Отметим, что проникновение в квартиру произошло 18 марта в селе Холмили. Проникший в квартиру злоумышленник или злоумышленники нанесли владельцу дома 67-летнему Сафарову Вахабу Халиг оглу тяжелую черепно-мозговую травму. Состояние доставленного в Лянкяранскую районную центральную больницу больного было оценено как тяжелое, пострадавшего направили в Баку. В. Сафаров скончался через несколько дней. Долгие годы он занимал позицию заведующего амбулаторией села.

По факту ведется следствие Лянкаранской районной прокуратурой.