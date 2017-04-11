Акбар Джалилов, подозреваемый в самоподрыве в петербургском метро в начале апреля, был депортирован из Турции 17 декабря 2016 года. Об этом пишет турецкая газета Yeni Akit со ссылкой на неназванные источники. Точный срок его пребывания в Турции не известен, но, после того как Джалилова внесли в черный список, он еще год не выезжал из страны и находился там нелегально, указано в заметке. Два специалиста по Турции в разговоре с РБК отметили, что Yeni Akit считается газетой «второй десятки», в то же время близкой к правительству и силовикам страны.

Сведения о депортации Джалилова в декабре 2016 года подтвердил источник РБК, близкий к турецкому правительству. Молодой человек прибыл в Турцию в ноябре 2015 года и находился там 13 месяцев, до декабря следующего года, сказал собеседник издания.

«В декабре 2016 года он хотел покинуть страну через Анталью. Когда он пытался это сделать, выяснилось, что Джалилов превысил сроки пребывания в стране, — рассказал источник. — Ему предложили заплатить большой штраф либо депортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант. Чтобы уехать в Россию, ему пришлось обращаться в российское генконсульство в Турции».

После двойного теракта в Стамбуле 11 декабря из страны высылали многих мигрантов, указал РБК один из турецких журналистов. О связях Джалилова с подпольем в статье Yeni Akit не говорится, ничего не знает о них и близкий к турецкому правительству источник РБК, однако отмечает, что Джалилов успел побывать в Турции еще до ужесточения режима на границе страны с Сирией в 2016 году.