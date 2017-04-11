Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо подтянуть к одному уровню. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Мир24».

«Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню. Сейчас одни в развитии ушли дальше, другие — в середине, третьи — совсем внизу. В этом проблема. Надо всех подтянуть, чтобы можно было равносторонне работать», — заметил президент Казахстана.

По его словам, в условиях рыночной экономики надеяться только на помощь со стороны нельзя — необходимо работать.

«Конечно, надо помогать. Делать это можно путем торговли, товарооборота, открывая рынок для торговли, открывая границы. Но повторю — каждому государству надо подтягиваться до определенного уровня», — заключил Назарбаев.