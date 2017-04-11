Проекты по питьевой воде в Азербайджане должны быть полностью реализованы в предусмотренном инвестиционном объеме.

Как сообщает официальный сайт главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 году и предстоящим задачам.

«В то же время, в этом году мы реализуем 270 малых проекта по обеспечению чистой питьевой водой населения, живущего в селах. Установка очистительного оборудования в 170 селах будет осуществлена по линии ОАО «Азерсу», в 100 селах — по линии министерства экологии и природных ресурсов. Подписано соответствующее распоряжение. Название всех сел указаны в этом распоряжении. Я специально дал такое поручение, чтобы, как жители этих сел, так и выполняющие эту работу знали, что этот вопрос находится под надзором. Если бы в этом распоряжении просто было бы написано решить проблему питьевой воды в 100 или 200 селах, для этого выделить такую-то сумму денег, контролировать это впоследствии было бы сложно: в 100 сел подали воду или в 50? В распоряжении указаны названия этих районов, сел и я прошу жителей сел, чтобы и они проконтролировали. Пусть возьмут и посмотрят распоряжение. Если их село есть в этом списке и эта работа не проводится, то пусть незамедлительно проинформируют органы исполнительной власти, Администрацию Президента», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что если в этой работе будут какие-то изъяны, лица, допустившие это будут наказаны в соответствующем порядке: «Я это говорю для того, чтобы усилился общественный контроль. Я неоднократно говорил об этом, что для того, чтобы усилить общественный контроль необходимо, чтобы у общественности была информация. Мы предоставляем эту информацию, в этом году должно завершиться обеспечение 270 сел очистительным оборудованием модульного типа, средства выделены и должен быть контроль».