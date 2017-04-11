Соединенные Штаты в состоянии победить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ) и без ухода из власти нынешнего президента страны Башара Асада. С таким утверждением выступил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Да, конечно. Можно разгромить ИГ с ним у власти», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. «Однако, если мы сможем добиться и того, и другого одновременно, или если одно произойдет вслед за другим, это также будет хорошо», — считает Спайсер.