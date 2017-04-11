Командир группы военнослужащих в Донецкой области Украины вынужден был открыть огонь по подчиненным, которые отказались подчиняться приказам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передает Газета.ру.

«Реагируя на ситуацию, командир подразделения произведя три предупредительных выстрела в воздух, а впоследствии предупредительные выстрелы в землю, осуществил выстрел по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего», — говорится в сообщения.

Пострадавший был доставлен в больницу, обстоятельства произошедшего выясняются.