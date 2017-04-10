Два человек стали жертвами стрельбы, открытой в одной из школ города Сан-Бернардино (штат Калифорния), передает Интерфакс со ссылкой на CNN.

При этом правоохранительные органы предполагают, что открывший стрельбу покончил жизнь самоубийством и уже не представляет опасности.

CNN отмечает, что стрельба началась в классе, пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в результате открытой в школе стрельбы ранения получили не менее четырех человек, двое детей госпитализированы, пострадал один одни учитель.