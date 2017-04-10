Столкновения правительственных войск и повстанцев произошли в понедельник во втором самом крупном южносуданском городе Вау.

Как передает РИА Новости, в результате столкновений 16 человек погибли, 10 получили ранения.

Южный Судан, в 2011 году отделившийся от Судана, с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более двух миллионов человек стали вынужденными переселенцами. В августе 2015 года сторонам удалось подписать мирное соглашение, но столкновения вспыхнули вновь менее чем через год.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что центры гуманитарной поддержки местному населению подвергаются регулярным грабежам, а правительство страны препятствует доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы.