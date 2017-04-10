Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию.

Как передает РИА Новости, причиной таких мер называется «сложная внутриполитическая обстановка в стране».

В то же время начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева заявила, что ведомство не располагает информацией о возможной приостановке полетов.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, пока запрета на чартерные полеты в Турцию нет.

«Мы может предположить, что речь идет о возможных предупреждениях на случай, если в связи с политическими событиями в Турции 16 апреля ситуация там пойдет по негативному сценарию, будут какие-то напряженности», — добавила она.

Чартерные авиаперевозки между странами прерывались на девять месяцев после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Падение турпотока из России в Турцию в первые месяцы 2016 года превысило 90 процентов.

Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма турецкого лидера Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором он извинился за сбитый самолет. После этого российские власти отменили запрет на полеты, а первый чартер в Турцию вылетел второго сентября