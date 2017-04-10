Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу подтвердил неприемлемость предпринятого Вашингтоном акта агрессии против Сирии под надуманным предлогом и подчеркнул твёрдое намерение Москвы провести расследование инцидента в Хан-Шейхуне, передает RT.

«Лавров подтвердил неприемлемость предпринятого Вашингтоном акта агрессии против САР под надуманным предлогом и подчеркнул твёрдое намерение Москвы добиваться беспристрастного международного расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля сего года с целью установления фактов. Мевлют Чавушоглу согласился с необходимостью провести такое расследование», — говорится в сообщении российского МИД.

Министры подчеркнули, что кризис в Сирии не может быть урегулирован военным путём и отметили необходимость совместной работы в целях поддержания режима прекращения боевых действий и активизации межсирийского переговорного процесса.