Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью межгосударственному телеканалу «МИР» заявил, что Астана против политизации Организации Договора о коллективной безопасности. Интервью, как сообщается, посвящено юбилею ОДКБ, членами которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами — членами Содружества Независимых Государств (СНГ).

В ответ на вопрос журналиста телеканала «МИР» о сходстве и отличиях между ОДКБ и НАТО, президент Казахстана сказал, что в деятельности организаций «никакого сходства нет».

«Никакого сходства нет. НАТО было создано во времена Холодной войны для идеологического противостояния. К сожалению, не изменился с тех пор. И против этого [был] коллективный Варшавский договор. Это было политическое противостояние. У нас такой цели нет, и мы выступали всегда против политизации ОДКБ. Это решает наши региональные проблемы, которые есть у нас, угрозы, которые идут к нам. Эти вопросы чтобы решить коллективно, только для этого служит ОДКБ. Утягивать его куда-то… Казахстан против этого, и я думаю, другие члены организации тоже», — сказал Назарбаев.

В этом же интервью Нурсултан Назарбаев заявил, что терроризм, по его мнению, возникает там, где нет власти. «Террористы, экстремисты, бандиты возникают там, где нет власти. Им удобно там жить. Захватили землю, кусок Ирака, кусок Сирии, и сказали, что они «Исламское государство». Терроризм распространяется по всему миру», — заявил Назарбаев. Он призвал страны объединиться в противодействии терроризму, отметив, что Казахстан участвует в борьбе «на стороне тех, кто борется с этим злом».

Комментируя прошедшие зимой этого года переговоры по Сирии в Астане, Назарбаев сказал, что Казахстан предоставил площадку для встреч. «На самом деле на астанинской площадке участвуют все те, кто не участвовал в Женеве, особенно со стороны оппозиции. Мы посчитали, что Казахстан равноудален или имеет одинаковое отношение ко всем сторонам конфликта, потому мы предложили и создали условия для таких переговоров. Без совместной тесной работы всех государств, заинтересованных в победе над «Исламским государством», и борьбы с терроризмом решить проблему невозможно», — сказал Назарбаев.