Сирийский вопрос и поддержка президента Башара Асада Россией станут главными темами обсуждений на встрече министров иностранных дел стран G7 в Италии, передает Газета.ру со ссылкой на The Guardian.

Ожидалось, что министры будут сосредоточены на обсуждении вопросов Ливии, Ирана и Украины, однако, из-за последних событий главной темой встречи будет сирийский вопрос.

Отмечается, что на встрече в итальянском городе Лукка будут присутствовать министры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии.

Италия также выступила инициатором встречи во вторник 11 апреля между министрами G7 и их коллегами из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании и Катара, чтобы обсудить «предотвращение опасной военной эскалации».