Сирийский вопрос и поддержка президента Башара Асада Россией станут главными темами обсуждений на встрече министров иностранных дел стран G7 в Италии, передает Газета.ру со ссылкой на The Guardian.
Ожидалось, что министры будут сосредоточены на обсуждении вопросов Ливии, Ирана и Украины, однако, из-за последних событий главной темой встречи будет сирийский вопрос.
Отмечается, что на встрече в итальянском городе Лукка будут присутствовать министры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии.