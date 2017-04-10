Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, после закрытого заседания, прошедшего под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, адвокаты А.Човдарова отказались делать заявление журналистам. Они не дали этому никаких объяснений.