Оперативники уголовного розыска Управления Бинагадинского района разыскивают молодого мужчину приблизительно 30 лет, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Главном управлении полиции города Баку, жертвой преступления стала 12-летняя девочка. Проживающая в одном из домов по улице Нахчыванской, на территории 5-го отделения полиции Бинагадинского района, девочка 9 апреля в 19:00 зашла в подъезд своего дома.

Вместе с подростком в здание вошел и молодой мужчина. Когда девочка вошла в лифт, вместе с ней в нем оказался и мужчина. Там злоумышленник напал на девочку и попытался ее раздеть, одновременно совершая действия сексуального характера. Однако девочке удалось убежать от преступника. В полицию обратилась мать подростка.

В ГУП Баку также отметили, что за последние дни по столице было зарегистрировано три факта совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В двух случаях подозреваемые установлены и задержаны. В третьем случае личность подозреваемого пока не установлена.