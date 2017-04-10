В 5 посольствах Азербайджана в иностранных государствах выявлены финансовые недочеты и нарушения бюджетного законодательства.

Как сообщили АПА в Милли Меджлисе, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2016 год.

Речь идет о посольствах Азербайджана в Таджикистане, Кыргызстане, Болгарии, Италии и Египте.

В результате принятых мер посольства Азербайджана в Таджикистане, Кыргызстане и Болгарии погасили финансовые задолженности. Однако восстановление финансовых недочетов посольствами Азербайджана в Италии и Египте зарегистрировано не было. МИД заявил Счетной палате, что в связи с этим ведется работа.

Отчет представлен в Милли Меджлис и будет вынесен на обсуждение 14 апреля.