В Москве проведены консультации по вопросам статуса Каспия между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает московский корреспондент АПА, во встрече приняли участие делегации во главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым, с российской стороны – спецпредставителем президента РФ по вопросам делимитации и демаркации границ, послом по особым поручениям МИД России Игорем Братчиковым.

На встрече был проведен обмен мнениями по итогам проведенного 25-26 января 2017 года в Баку 48-го заседания Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств, были обсуждены нерешенные вопросы. Кроме того, стороны подчеркнули важность достижения соглашений по всем вопросам до проведения совещания глав МИД прикаспийских государств, целью которого является подготовка к саммиту прикаспийских государств.

Стороны сошлись во мнении, что конвенция, которая будет принята прикаспийскими государствами, должна служить обеспечению суверенных прав и интересов всех государств. Встреча была проведена в духе существующих между двумя странами дружеских и соседских отношений. Было подчеркнуто, что двусторонние консультации служат сближению позиций и согласованию вопросов повестки.