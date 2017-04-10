kurs-valyut-ot-nbu-na-1-noyabrya-dollar-i-evro-dorozhayut

Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на завтра. Как сообщили АПА в ЦБА, официальный курс USD/AZN не изменился и установлен на уровне 1,7031 маната.