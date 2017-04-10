Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы около автозаправочной станции в Домодедовском районе Подмосковья.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области Елена Фокина.

«Около АЗС в Домодедовском районе Подмосковья произошла стрельба. В результате происшествия погиб один человек и еще двое пострадали», — сказала она. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

По данным источника, грабители забрали крупную сумму денег и скрылись. Для поиска грабителей объявлен план «Перехват».