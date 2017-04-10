Представители правоохранительных органов задержали в Уфе 23-летнего гражданина Азербайджана.

Как сообщает АПА со ссылкой на cod02.ru, оказалось, что на родине мужчина напал на человека, а потом сбежал в Россию. Азербайджанская полиция передала его данные в розыск. Ранее у мужчины была регистрация, но, зная, что его могут так вычислить, он решил в январе текущего года не продлевать.

В пресс-службе МВД России рассказали корреспондентам нашего сайта, что, несмотря на это, его все же задержали. В ближайшее время все документы для передачи преступника властям родной страны будут подготовлены. А сам злоумышленник экстрадирован из России.