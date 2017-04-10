«Вопросы безопасности играют большую роль в развитии в российско-азербайджанских связей».

Как сообщает АПА, об этом заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил, что если безопасность будет обеспечена, то в развитии сотрудничества в сферах экономики, культуры и в других сферах не может быть каких-либо проблем. Гость, отметив, что сегодня ситуация в мире достаточно напряженная, подчеркнул, что во время визита с азербайджанской стороной будут обсуждаться вопросы международной и региональной безопасности.

Н.Патрушев в первую очередь передал Ильхаму Алиеву приветствие и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина. Он отметил, что главы двух государств выражают удовлетворение развитием отношений между нашими странами, что является крайне важным. По его словам, отношения между президентами придают импульс продуктивной работе всех других структур. Н.Патрушев отметил, что вопросы безопасности играют важную роль в развитии связей, и если безопасность будет обеспечена, не может быть проблемы в развитии сотрудничества в экономической, культурной и всех других сферах. Подчеркнув, что ситуация в мире в настоящий момент достаточно напряженная, Н.Патрушев отметил, что в рамках своего визита обсудит с азербайджанской стороной вопросы международной и региональной безопасности.

На встрече был проведен обмен мнениями по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.

Глава государства поблагодарил за приветствие президента Владимира Путина, передал свои наилучшие пожелания президенту России.