Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка оказала серьезное влияние на отца при принятии решения о нанесении ракетного удара по Сирии. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждает издание, Иванка Трамп была потрясена кадрами, запечатлевшими жертв и пострадавших от газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейх.

Cогласно данным источников, она повлияла на решение, принятое в Овальном кабинете Белого дома, и реакция США была «сильнее ожидаемой».