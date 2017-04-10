Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник прибыл в Баку, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Совбеза РФ.
«В Баку Николай Патрушев проведет российско-азербайджанские консультации по вопросам безопасности», — сказали в СБ РФ.
Дата: 2017/04/10 15:29
Раздел: Азербайджан
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