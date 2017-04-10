Валютные резервы Азербайджана в I-ом квартале 2017 года увеличились на $1 млрд – до $38,5 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

«В первом квартале текущего года валютные резервы увеличились на $1 млрд и достигли $38,5 млрд. Это важный показатель», — сказал И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию республики в I-ом квартале, сообщает «Интерфакс».

И.Алиев отметил, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 15%. «При этом экспорт вырос на 50%, в том числе ненефтяной экспорт – на 10%, тогда как импорт сократился на 17%», — отметил он.

Президент добавил, что положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в первом квартале составило $1 млрд.