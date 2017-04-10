Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 10 апреля.

«Я подала президенту официальное заявление об отставке… Если Верховная Рада проголосует за мою более раннюю отставку, я уйду раньше «, – сказала она.

Гонтарева выразила надежду, что президент примет ее отставку. «Верю, что моим последователем станет профессиональный и независимый от политических течений человек», – отметила глава Нацбанка.

Она подчеркнула, что впервые отставка главы НБУ не будет политическим решением. По ее словам, других изменений в правлении и политике Нацбанка в связи с ее отставкой не планируется.

«Я считаю, что моя миссия полностью выполнена, реформы сделаны. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мою отставку и направит соответствующее представление в ВР. Впервые в истории нашей страны отставка председателя НБУ не является политическим решением», – сказал она.