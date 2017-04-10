Государственный комитет по вопросам имущества 10 мая проведет очередной аукцион по приватизации госсобственности.

Как сообщили АПА в ведомстве, на аукцион будет выставлено 99 объектов госсобственности, в том числе 21 акционерное общество, 38 малых предприятий, 29 нежилых участков и 11 транспортных средств. Акционерные общества расположены в Сабирабадском, Агсуинском, Бардинском, Ширванском, Лянкяранском, Тертерском и Кюрдемирском районах республики и охватывают сферы транспорта, птицеводства, промышленности, в том числе пищевой и другие.

Уставный капитал этих компаний варьируется в пределах 69 тысяч – 851 тысяча манатов. Малые предприятия охватывают сферы общественного питания, ремонта, ткацкой промышленности, транспорта и другие. Они расположены в Баку, Шамкире, Имишли, Сумгаите, Хачмазе, Гяндже и других городах Азербайджана.