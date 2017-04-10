Бывшая министр обороны Испании Карме Чакон найдена мертвой в своем доме в Мадриде.

Как сообщает Report со ссылкой на El Mundo, официальная причина смерти не называется, но отмечается, что у Чакон были проблемы с сердцем.

Чакон родилась в Эсплугес-де-Льобрегат в Барселоне и уже в 16 лет вступила в молодежное подразделение социалистической партии. В Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) она вступила в 23 года. В 2000 году Чакон стала депутатом нижней палаты парламента, а через четыре года стала ее вице-спикером.

В 2008 году при правительстве Хосе Луиса Сапатеро она заняла пост министра обороны, будучи на седьмом месяце беременности, тем самым вызвав внимание СМИ.

В 2013 году она оставила депутатское кресло, чтобы стать преподавателем в Майами-Дейд-колледж во Флориде. Из ИСРП она вышла в 2016 год.