

Известие о возможной ликвидации Всероссийского Азербайджанского Конгресса как юридического лица по требованию Министерства Юстиции РФ стало новостью №1 в азербайджанской диаспоре России, а также шокировала всех, кто неравнодушен к состоянию российско-азербайджанских отношений. Еще бы – под угрозой судьба одной из известнейших азербайджанских диаспорских организаций России, основанная самим Гейдаром Алиевым! Горячее обсуждение породило массу теорий, слухов и спекуляций –от армянского заговора до охлаждения отношений между президентами двух стран. К сожалению, свои «пять копеек» начали вбрасывать люди, которые очень далеки от российских реалий, мало что знают о прошлом и настоящем Конгресса, а также те, кто просто хотят использовать эту непростую ситуацию для зарабатывания политических очков. На самом же деле для объективного понимания необходимо учитывать несколько факторов обстоятельств.

У российской власти и ее спецслужб нет и в принципе не может быть никаких претензий к деятельности ВАК. Во-первых, Конгресс подчеркнуто сторонился дискуссии по острым политическим вопросам, всегда занимал максимально лояльную позицию по отношению к России и ее руководству. Характер деятельности организации был сугубо общественным, и ограничивался акциями в поддержку дружбы между народами и ради популяризации азербайджанской культуры. Во-вторых, активность Конгресса как единой общероссийской организации существенно сократилась в последние годы – Центральный аппарат перестал быть объединяющей силой и генератором новых идей для региональных организаций. Вся активность ВАК сосредоточилась в отдельных регионах и осуществлялась силами местных организаций. То есть претензий к деятельности быть не может ввиду отсутствия деятельности. О глубоком кризисе ВАК на последнем съезде говорил один из его основателей Михаил Гусман. То есть это не наветы врагов, не клевета недоброжелателей, не интриги – совершенно объективная внутренняя оценка. Даже удивительно, что после столь эмоционального и точного выступления в ВАК не изменилось ничего – наоборот, негативные процессы только набрали ход. Если ВАК будет ликвидирован, чего бы, конечно, не хотелось, никакой трагедии для российской диаспоры не произойдет. Фактически, как я уже сказал, вся активная деятельность сейчас осуществляется региональными отделениями. Там, где эта деятельность есть, она не прекратиться. Где ее нет, ее и не будет. Безусловно, ликвидация ВАК будет серьезным репутационным ударом по нашей диаспоре, только ленивый из недоброжелателей не пройдется по этому факту. Но это не станет катастрофой. Диаспора – это не администраторы в московских кабинетах. Диаспора – это люди, жизнь которых продолжится, с Конгрессом или без него. Важно понимать – и это факт, в котором нет никаких сомнений – падение авторитета и влиятельности ВАК целиком и полностью на совести посла Полада Бюльбюльоглы. Давайте вспомним, каким был Конгресс в 2006-ом году. Председательствовал академик Мамед Алиев, вице-президентами являлись Вагит Алекперов, Араз Агаларов, Тельман Исмаилов, Фархад Ахметов. Можно сказать, символом диаспоры все воспринимали Муслима Магомаева. Это было мощнейшее объединение! Простые азербайджанцы, приехавшие в Россию, тянулись к ВАК, потому что могли получить там реальную помощь – через сотрудничество с консульским отделом помогали решить проблемы с документами. Первое, что сделал Полад Бюльбюльоглы, когда стал послом – полностью прекратил сотрудничество консульского отдела с ВАК и его региональными отделениями. То есть лишил Конгресс возможности реально помогать соотечественникам. Соответственно, привлекательность Конгресса в глазах людей резко упала. Я знаю это на личном примере – когда ко мне обратилась Ирада Мустафаева (ее история недавно стала достоянием общественности) и попросила посодействовать в оформлении документов для транспортировки смертельно больного мужа на родину, я подключил все свои связи чтобы ей помочь – но не смог. Посольство проигнорировало все просьбы и мольбы этой женщины, и муж ее умер здесь, а не на родине, как он того желал.

Одно только отношение Полада Бюльбюльоглы к Муслиму Магомаеву чего стоит, когда он сначала противился установки памятнику великому певцу, а потом демонстративно проигнорировал его открытие. Все это вносило смятение в ряды российских азербайджанцев и роняло наш авторитет в глазах общественности.

Посол за время своей работы сделал все возможное, чтобы ослабить Конгресс и превратить его в малозначимую проходную структуру.

Его отношение к ВАК резко изменилось после раскола, который произошел в ФНКА «Азеррос». Поняв, насколько резонансными могут быть потрясения внутри диаспоры, посол, по всей видимости, решил сделать их ВАК образцово-показательную организацию, которая будет полностью ему подконтрольна. По-простому говоря, начал всех строить в ряд и заставлять шагать по команде. А не получилось, так как Конгресс за это время стал достаточно демократичной и децентрализованной структурой, в которой отношения строятся не по команде, а на взаимном уважении, сотрудничестве и компромиссе. Послу это не нравилось, и он пытался подчинить себе людей любыми способами. Те, кто не соглашались с этим, впадали в немилость. Последний Съезд показал, к чему это привело – председателям, которые приехали в Москву со всех краев огромной России, не давали и слова сказать. Просто дали пакет готовых решений и сказали: давайте, голосуйте, и по домам. И кто сидел в президиуме съезда и фактически руководил всем этим? Правильно, Полад Бюльбюльоглы. Когда прозвучало предложение ввести в Центральный Совет Анара Гасанова, Романа Агаева, Араза Мурсалиева, Самира Мамедова, все видели, как отреагировал посол – начал недовольно шептать председательствующему. И теперь этот человек говорит, что он не вмешивался в работу ВАК? Очевидно, что вмешивался и контролировал. И продолжает это делать.

Такова наша российская «конгрессовская» реальность. А теперь выводы, которые делаю лично я.

Конгресс оказался под угрозой не из-за чьих-то интриг и злых козней, а в результате плохой работы Центрального аппарата ВАК во главе с Ильгаром Гаджиевым. Получая приличные зарплаты и не занимаясь ничем, кроме перебирания бумажек, дешевой саморекламы и интриганства, они не смогли даже привести в порядок собственные документы. Они не сделали этого даже после многократных замечаний со стороны Министерства юстиции. Нет никакого заговора – есть вопиющий непрофессионализм и безалаберность. Политическую ответственность за случившееся полностью несет Полад Бюльбюльоглы. Вся эта история на его совести. Обладая неограниченным влиянием на Центральный аппарат Конгресса, прекрасно понимая, какой резонанс вызовет перспектива ликвидации ВАК, он не предотвратил этого. В результате его бездействия по репутации азербайджанской диаспоры был нанесен серьезный удар, а в части азербайджанского общества образовалось недовольство действиями должностных лиц Российской федерации. Центральный аппарат ВАК и Полад Бюльбюльоглы должны перестать вводить народ в заблуждение, официально развеять все слухи, объяснить ситуацию, признать недоработки и постараться их исправить. А после этого – уйти в отставку. Хватит перекладывать ответственность на других – пусть возьмут ее на себя как мужчины, а не как трусы.

Я хочу попросить всех моих соотечественников, которые переживают за ВАК и за диаспору, успокоится, не делать поспешных выводов и не говорить скоропалительных слов. Лично мне будет очень жаль, если ВАК ликвидируют – я отдал этому объединению 12 лет жизни. Но нет никаких причин говорить о том, что отношения между Россией и Азербайджаном портятся – это всего лишь бездарная ошибка непрофессиональных и недалеких людей. Так или иначе, она будет исправлена. Диаспора – это люди, это часть народа. Жив народ – будет жить и диаспора.

Председатель Общественной организации

«Ульяновская региональная азербайджанская

национально-культурная автономия»

Ислам Гусейнов