55-летний англичанин обнаружил 5 золотых слитков в купленном им на eBay советском танке. Техника обошлась ему в 30 тысяч фунтов. Об этом сообщает The Sun.

Ник Мэд обнаружил золото в одном из топливных баков, когда осматривал танк, чтобы добавить его в свою обширную коллекцию, состоящую из 150 боевых машин.

Изначально британцы нашли в танке пулеметные патроны и осматривали его, боясь найти там оружие. В результате, обнаружив там золото, они предположили, что оно было награблено иракскими солдатами в Кувейте во время войны в Персидском заливе.

Позже танк был захвачен и доставлен в Великобританию, где Ник и купил его.

Он и его механик, Тодд, извлекли золото и взвесили его. Вес каждого слитка достигал 5 килограмм.

«Мы не знали, что делать. Не так уж и просто перевести 5 слитков золота в наличность, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Так что мы вызвали полицию», — говорит Ник.

За золотом приехали два офицера и забрали его, написав владельцу расписку. Однако Ник не расстроился, говоря, что даже если золото и заберут, у него все равно останется прекрасный танк. Сейчас золото сберегается в надежном депозите в Лондоне.