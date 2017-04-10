9 апреля Государственным комитетом по работе с религиозными структурами совместно с правоохранительными органами были проведены обыски по двум адресам в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили АПА в пресс-службе Комитета, в результате были пресечены незаконные собрания членов религиозной секты «Свидетелей Иеговы» в квартире Оруджевой Солмаз Мамед гызы в поселке Локбатан, 5 массив, дом 18 и в квартире Агалиевой Севиль Бабаали гызы по адресу поселок Локбатан, проезд 1594, дом 24/52.

По обоим адресам были выявлены 33 человека, включая 10 малолетних детей, обнаружена и изъята в соответствующем порядке многочисленная литература, содержащая пропаганду этой секты.

По факту продолжаются соответствующие разбирательства и следственные мероприятия.