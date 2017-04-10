Подростки разгромили комнаты, выбрасывали из окон матрасы и даже утопили в ванне телевизор

Расположенный в испанском городе Торремолинос отель Real Hotel Pueblo Camino существенно пострадал в результате проживания там 1,2 тысячи португальских школьников, которые приезжали на отдых. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, подростки громили комнаты и ломали вещи. Уточняется, что школьники били плитку, выбрасывали в окна матрасы, пользовались огнетушителями и даже утопили в ванне один из телевизоров. Общий ущерб оценивается в 50 тысяч долларов.

В администрации отеля сетуют, что разрушения заметили лишь после того, как подростки съехали из гостиницы. Служащие Real Hotel Pueblo Camino отмечают, что никогда раньше не встречались с чем-то подобным.

Расследованием инцидента занялась полиция.