Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Вашингтон может нанести новый ракетный удар в Сирии, пишет британский таблоид Sun.

В интервью изданию министр заявил, что США своими действиями в Сирии «передали ясный и общий сигнал» Запада. «Важно, что они могут сделать это снова», — сказал Джонсон.

Министр подчеркнул, что намерен работать с США и странами G7 для того, чтобы «нацелиться на окончание войны и перестройку Сирии». «Нет сомнений в том, что действия США в корне меняют положение дел в Сирии», — отметил министр.

Джонсон ранее отменил визит в Москву, назвав приоритетом подготовку к G7 и организацию встречи «партнеров-единомышленников» для обсуждения следующих шагов в Сирии. По данным газеты Sunday Times, этим он занимался все выходные.