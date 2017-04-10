Служба безопасности столицы КНР придумала новый метод борьбы со спецагентами и шпионами других стран.

Служба государственной безопасности Пекина объявила вознаграждение в размере 72 тысяч долларов за информацию об иностранных шпионах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на специальное заявление пекинского ведомства, 10 апреля.

Каждый гражданин, который владеет информацией о деятельности шпионов или подозреваемых в шпионаже иностранцев, может написать донос в управлении госбезопасности Пекина или сделать это по телефону.

Документ, который регулирует процесс выплат называется «Программа стимулирования граждан к донесению на шпионскую деятельность». Если информация окажется ценной, то сознательный китаец получит вознаграждения — полмиллиона юаней, что равняется 72 тысячам долларов. Также предусмотрены более мелкие выплаты за менее ценную информацию. Минимальное поощрение — 10 тысяч юаней (около 1,5 тысячи долларов). Деньги доносчику выплатят в течении трех месяцев лично или через представителей.