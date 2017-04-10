Город готовится к очередным «праздникам жизни», а жители центра города страдают от безводья. И такое безобразие происходит за последний месяц уже в третий раз.

Очередной раз «отличилось» самое ненавидимое бакинцами ведомство – «Азерсу», сотрудники которого, похоже, совсем потеряли совесть. Вчера в Ясамальском районе, жителям Баку, проживающим на территории улиц С. Таги-заде и Ростроповича в 15.00 отключили воду. Позвонившим на «Горячую линию» объяснили, что на «Советской» идут ремонтные работы и потому «придется потерпеть». Когда дадут? Не раньше, чем утром. В результате «ремонтных работ» 18 часов жители сидели без воды. Стоит отметить, что воду отключили в воскресение – именно в тот самый день недели, когда люди занимаются домашними делами. И весь воскресный день и вечер люди потратили на поиски воды, за которой ходили чуть ли не к метро «Ичери Шехер», нагруженные ведрами и канистрами.

Что тут скажешь? Наверняка, сотрудники Азерсу были в курсе, что погода в Баку резко испортится, пойдет ливень, и потому были спокойны, что жители близлежащих к «Советской» улиц без воды не останутся.

Вообще, в такой ситуации всегда на ум приходит знаменитая фраза Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: — Ну и домик у нас! То обворовывают, то оскорбляют! А ведь еще боремся за звание дома с высокой культуры быта!

Вот и наш город борется (да еще как!) за звание «туристического рая», тем более, что не так давно Азербайджан занял 20-е место в списке лучших направлений для туристов из стран Организации исламского сотрудничества. И в топ-5 туристических стран, излюбленных россиянами, Азербайджан держит лидирующее место.

Вообще, снос массива «Советская» доставляет жителям близлежащих улиц сплошные неудобства (я уже не говорю о тех, кто по-прежнему живет среди ада демонтажа): постоянно отключают то газ, то свет, то воду. Никакие жалобы ни к чему не приводят. Ответ один: район разрушается, надо потерпеть. В свою очередь, хочется задать встречный вопрос: а сколько можно? Почему мы всегда должны входить в положение госструктур, а вот они в нашей шкуре очутиться никак не желают? Согласно прогнозам, демонтаж «Советской» будет длиться еще как минимум 3 года. А значит, три года придется терпеть этот беспредел на государственном уровне.

Дальше – больше. С утра, когда воду наконец-то дали, я дозвонилась до технического отдела «Азерсу» Ясамальского района, спросила, как долго ведомство будет «радовать» нас подобным «сюрпризами». Ответ был вполне предсказуем: СКОЛЬКО НАДО БУДЕТ, СТОЛЬКО РАЗ И ОТКЛЮЧИМ. После чего в ухо последовал гудок отбоя. Коротко и ясно: вы спросили – мы ответили.

А потому мне очень интересно знать: окажись без воды те самые туристы, которые приезжают в наш «рай», что они будут делать? Ведь речь идет о центре города, где, как правило, лучше всего приезжие снимают квартиры. Каково им будет таскать воду для того, чтобы помыть голову, из соседнего района? И главное — вернутся ли они после этого в Баку? И ведь пример который я привожу в данной заметке – далеко не единственный: всякий раз, когда у нас отключают воду, свет или газ, я поднимаю полемику на Фейсбуке и уже не удивляюсь, когда люди, проживающие в разных районах города, с возмущением рассказывают, что у них происходит то же самое. И уже ничему не удивляюсь.

А с учетом того, что представители коммунальных служб и прочее чиновничье сословье ведет себя как хочет, ни за что не отвечает, ни перед кем ни отчитывается, то, думаю, что скоро нас, жителей Баку, можно будет показывать за деньги — тем же самым туристам, которые так рьяно стремятся в Васюки Азербайджан. В разделе «ВЫЖИВШИЕ». А что? Глядишь и госбюджет пополнится, и нам, жителям, приятно, что хоть не просто так страдаем, а за ради благой пользы в священном для страны деле созидания туристического рая.

И напоследок невозможно не вспомнить знаменитую фразу великого русского поэта М.Ю. Лермонтова: Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Яна Мадатова