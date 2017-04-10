Из Азербайджана в Джибути отправлена гуманитарная помощь.

Как сообщает АПА, министерство по чрезвычайным ситуациям, согласно поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сегодня отправило гуманитарную помощь Республике Джибути от имени правительства страны.

Гуманитарная помощь была отправлена посредством ЗАО «Azərbaycan Hava Yolları» из международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

В гуманитарную помощь вошли такие продукты питания, как сахар, сахар-песок, чай, подсолнечное масло, кукурузное масло, мука, макаронные изделия и питьевая вода.