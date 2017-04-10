В Баку скончался ребенок, страдавший бронхиальной астмой.

Как сообщает Report, утверждается, что ребенок погиб из-за халатности врача.

Эйюбзаде Садджат Мирджафар оглу 2004 г.р., получавший лечение в Республиканской детской клинической больнице, скончался при невыясненных обстоятельствах. Родители С. Эйюбзаде утверждают, что ребенок погиб из-за халатности лечащего врача.

Тело ребенка передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, назначены эксперты. По факту ведется расследование.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, Эйюбзаде Садджат Мирджафар оглу 2004 г.р. был уже мертвым, когда его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.