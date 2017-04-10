Начиная с вечера 9 апреля погода на территории республики резко сменилась на нестабильную, до утра 10 апреля наблюдались грозы, шли дожди, в горных районах – снег.

Как сообщили АПА в Национальном департамент гидрометеорологии МЭПР, дул западный ветер. Скорость ветра в некоторых районах достигала 20-30 м/с, на Абшеронском полуострове – 18-22 м/с.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-7 мм, на Большом Кавказе – 3-38 мм, в районах Центрального Арана – 2-29 мм, на Малом Кавказе – 9-10 мм, Гянджа-Газахской зоне – 1-9 мм, Нахчыванской АР — 1-7 мм.

Высота снежного покрова в Хыналыге составила 30 см, Гырызе – 22 см, Шахдаге – 20 см, Сарыбаше – 5 см, Дашкесане – 1 см.