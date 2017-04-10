В Сабирабадском районе, на территории села Низами произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает АПА, на 16-ом километре автомагистрали Гаджикабул-Бехремтепе столкнулись легковой автомобиль марки «ВАЗ 21011» и грузовик «КамАЗ».

В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, еще один доставлен с тяжелыми травмами в Центральную больницу города Ширван.

в результате столкновения автомобиля «ВАЗ» с грузовиком «КамАЗ» погиб водитель «легковушки» Мусаев Рашад Ариф оглу (1980 г.р.). Его пассажир Мусаев Эльвин Мирзага оглу (1984 г.р.) доставлен с черепно-мозговой травмой в больницу.

По факту ведется расследование.