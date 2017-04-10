Президент США Дональд Трамп лично связался с командующим эсминцем Porter, с которого был осуществлен ракетный удар американских ВС по авиабазе Шайрат в Сирии, чтобы сказать слова благодарности.
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем твиттере.
«Сегодня во второй половине дня президент позвонил коммандеру, капитану корабля Porter, чтобы поздравить и поблагодарить за удар по Сирии», — написал он.
WH photo: This afternoon on AF1 @potus called Cmdr Andria Slough, @USNavy CO of USS Porter to offers congrats & thanks for #SyriaStrikes pic.twitter.com/kokjViiCSW
— Sean Spicer (@PressSec) 10 апреля 2017 г.