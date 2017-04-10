Президент США Дональд Трамп лично связался с командующим эсминцем Porter, с которого был осуществлен ракетный удар американских ВС по авиабазе Шайрат в Сирии, чтобы сказать слова благодарности.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем твиттере.

«Сегодня во второй половине дня президент позвонил коммандеру, капитану корабля Porter, чтобы поздравить и поблагодарить за удар по Сирии», — написал он.