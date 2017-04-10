Администрация президента США Дональда Трампа частично несет ответственность за химическую атаку в Идлибе. Об этом заявил сенатор Джон Маккейн.

По словам демократа, беда в том, что представители Белого дома заявляли, что смещение Башара Асада с поста президента не является приоритетом для Вашингтона. Он напомнил, как госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Асада будет решать народ Сирии.

При этом сенатор одобрил решение Трампа о ракетном ударе по Сирии, передает CBS .

«Президент сделал отличный первый шаг, и это разворот политики последних восьми лет… Но сейчас жизненно важно, чтобы мы разработали стратеги и начали ее реализовывать, чтобы принести мир в регионе. И это означает, что военные преступления должны пресекаться», — заявил Маккейн.