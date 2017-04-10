Коллекционер боевой техники из Великобритании Ник Мид нашел в топливном баке купленного им танка Т-54 золотые слитки. Стоимость драгоценного металла составляет около $2,5 млн.

Советский танк британец купил на аукционе за $37 тыс. Боевая машина принимала участие в войне в Персидском заливе в составе войск Ирака (СССР регулярно поставлял танки этой серии Ираку).

Когда коллекционер вместе с механиком Тоддом Чемберленом открыл дизельный бак, он обнаружил пять слитков общим весом около 5 кг, сообщает газета The Sun.

Стоимость золота в 70 раз превышала затраты на покупку танка. Пораженный британец вызвал полицию, которая забрала золото под расписку.

Англичанин не боится перспективы лишиться находки, для него главное то, что с ним остается его «прекрасный танк». В коллекции 55-летнего Ника Мида находится 150 боевых машин. Он зарабатывает на жизнь тем, что сдает их в аренду для поездок по территории его фермы.