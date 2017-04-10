В России публично признали неэффективность самых современных средств противоракетной обороны против низколетящих крылатых ракет. Такое мнение высказал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич на своей странице в Facebook.

Таким образом он прокомментировал заявление военного эксперта издания «Газета.Ru» Михаила Ходаренка в эфире передачи российского телеведущего Владимира Соловьева. В частности, Ходаренок заявил, что американские ракеты летели на высоте 50–60 метров. Поэтому из-за «кривизны земли» зона их обнаружения российскими ПВО составляет 24–26 км., а зона поражения – 12–16 км.

«Это редкостный 3,1415здец – самый современный отечественный зенитно-ракетный комплекс с дальностью действия в сотни (200-300) километров не может перехватить аэродинамические цели на дальности каких-то 100 километров из-за… кривизны Земли!» – отметил Лукашевич.

Он добавил, что в России говорили неправду, утверждая, что полностью контролируют воздушное пространство Сирии.

«Это свидетельство того, что утверждение о нашем полном контроле воздушного пространства над Сирией – полный треп. Тот случай, когда молчание — золото. Американцы своим ударом продемонстрировала не только тот факт, что они будут атаковать то, что захотят, но и показали всему миру слабые места наших средств ПВО. Нам остается утешаться тем, что ни один гражданский Боинг не уйдет от наших зенитных ракет», – подытожил авиаэксперт.

