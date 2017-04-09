Вашингтон может не ограничиться ракетным ударом по базе сирийских правительственных войск. Америка готова предпринять новые шаги, чтобы пресечь использование химического оружия в Сирии. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.
NSA H.R. McMaster on Strike on Syria: Our objective was to deter continued use of chemical weapons… We’re prepared to do more.
— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 9 апреля 2017 г.
— Нашей целью было остановить продолжающееся применение химического оружия… Мы готовы сделать больше, — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Источник: «Лайф»