Вашингтон может не ограничиться ракетным ударом по базе сирийских правительственных войск. Америка готова предпринять новые шаги, чтобы пресечь использование химического оружия в Сирии. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

NSA H.R. McMaster on Strike on Syria: Our objective was to deter continued use of chemical weapons… We’re prepared to do more.

