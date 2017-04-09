Сегодня в Баку прошли вторые матчи основного раунда группы В отбора к чемпионату Европы-2018 по футзалу.

Как сообщает azerisport.com, сборная Азербайджана сыграла с командой Албании.

АЗЕРБАЙДЖАН – АЛБАНИЯ — 5:0 (1:0)

Голы: Эвертон, 2 (1:0), Эдуардо, 26 (2:0), Вассура, 28 (3:0), Мамедкеримов, 36 (4:0), Багиров, 36 (5:0)

Баку, Дворец спорта. Арбитры – Костас Николау (Кипр), Тимо Онатсу (Финляндия).

Азербайджан: Ровшан Гусейнли, Финео де Араужо, Эдуардо, Ризван Фарзалиев (к), Эвертон – Эльнур Заманов, Намик Мамедкеримов, Иса Атаев, Хатаи Багиров, Тьяго Болинья, Вассура, Фаик Алиев, Нихад Исмайлов, Виталий Борисов.

Албания: Гаши, Бегай (к), Брахими, Мейзини, Сельманай – Ррапи, Аголи, Алибегу, Карая, Мулай, Т.Шкодра, Каца, А.Шкодра, Дуйо.