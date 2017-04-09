Страны Европы ответят за враждебное отношение к Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе митинга на площади «Гюндогу» в Измир, передает Анадолу.

Глава государства пообещал, что вопрос вступления Турции в ЕС будет вновь актуализирован после конституционного референдума 16 апреля.

«Ожидаю от граждан Турции, проживающих в европейских странах высокой явки. Представители турецкой диаспоры неоднократно сталкивались с несправедливостью и давлением в Европе. Однако турецкий народ вскоре потребует ответа за содеянное. После референдума 16 апреля Турция призовет Европу к ответу», — пообещал президент.