«Наши поиски гигантской анаконды продолжаются. Уже не первый год мы рискуем и исследуем самые опасные и потайные уголки Амазонии в поисках этого вида змеи из подсемейства удавов. Мы конечно находили анаконд, но нам обязательно нужна та самая заветная — ГИГАНСКАЯ. Почему же так сложно её найти? Анаконда ведёт почти полностью водный образ жизни. Она держится в тихих, слабопроточных рукавах рек, заводях, старицах и озерках бассейна Амазонки и Ориноко. В таких водоёмах змея подстерегает свою добычу. Она никогда не отползает далеко от воды, хотя нередко вылезает на берег и греется на солнце, забираясь иногда на нижние ветви деревьев. Анаконда прекрасно плавает и ныряет и может подолгу оставаться под водой, при этом ноздри её закрываются специальными клапанами. Мы не теряем надежду и продолжаем наши экстремальные экспедиции в загадочных сельмах Южной Америки.

Qui quaerit, reperit — Кто ищет тот находит… Фаиг Бабанлы и Асиф Ильясов». © Оператор Асиф Ильясов