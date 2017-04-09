Если бы США ударили по Дамаску, а не по военному аэродрому в Шайрате, российские системы противовоздушной обороны сбили бы американские ракеты «Томагавк», заявил российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1».

На уточнение гостя студии, что США предупредили Россию о ракетном ударе за два часа и можно было за это время успеть подготовиться, ведущий высказал версию, что американские ракеты не сбивали намеренно.

«Нет-нет-нет. Там другой вариант. Давайте просто посчитаем реально. Вот если бы тот запас, который у нас есть, мы сейчас бы израсходовали, мы Хмеймим оставили бы голым до момента подтяжки резервов… А это означает, что надо наращивать наши мощности», – заявил Соловьев.